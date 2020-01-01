Трамп обиделся на СМИ за сообщения о гольфе

В Ираке местные радикалы организовали нападение на посольство США. Американские СМИ сообщили, что в момент атаки президент Дональд Трамп играл в гольф.

Протестующие 31 декабря проникли за внешний периметр ограды посольства США в столице Ирака Багдаде. Американские власти обвинили в нападении власти Ирана. В свою очередь официальный Тегеран это отрицает, сообщило РИА «Новости».

«Фейковые новости заявили, что я сегодня играл в гольф, а я не играл! У меня были встречи в разных местах, и одновременно я внимательно следил за ситуацией вокруг посольства США в Ираке, и слежу за этим по-прежнему. Коррумпированные мейнстримные СМИ это знали, но не сообщили об этом и не поправили, это и неудивительно!» — написал Трамп.

Новогодние праздники президент США Дональд Трамп решил провести в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде. Ранее американские СМИ сообщали, что глава государства якобы поехал играть в гольф, но потом вернулся в резиденцию.