Трамп обиделся на NYT за статью о его рабочем дне

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал статью, опубликованную The New York Times, и посвященную его рабочим привычкам. Он заявил, что текст был написан «третьесортным журналистом», который его совсем не знает. Трамп пожаловался, что работает допоздна, и это вызывает ненависть «фейковых СМИ».

Об этом американский президент сообщил в Twitter.

«Я работаю с раннего утра до поздней ночи, уже много месяцев не покидаю Белый дом так как занят торговыми сделками и восстановлением армии. А затем читаю эту фальшивку о моей работе, расписании и предпочтениях в еде», — пожаловался Трамп.

Он подчеркнул, что знающие его люди считают его самым трудолюбивым президентом в истории страны.

В размещенной в NYT публикации говорилось о том, что американский президент большую часть рабочего времени проводит за чтением газетных вырезок и просмотром телевизора в спальне.

В публикации NYT сказано, что Трамп больше проводит времени в своей спальне, чем в рабочем кабинете. Там он читает газеты, вернее, просматривает подготовленные помощниками вырезки, смотрит телевизор, и очень переживает о том, как его деятельность освещается в прессе во время пандемии коронавируса.

Его критикуют даже республиканцы, которые считают брифинги Трампа слишком многословными, а его реакцию на критику непродуктивной.

Экономический советник президента США Кевин Хассетт предупредил, что экономика страны не сможет сразу оправиться от урона, нанесенного пандемией коронавируса. По его данным, безработица достигнет рекордного уровня, сравнимого с временами Великой депрессии. Тогда она составляла 24,9%. По данным Хассетта, сейчас работу потеряли уже 16% американцев.