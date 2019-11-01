Трамп обиделся на нью-йоркских политиков и сменил прописку

Дональд Трамп зарегистрировался во Флориде. Президенту США пришлось сменить прописку в Нью-Йорке из-за местных политических лидеров. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

В нескольких постах он объяснил, что переезжает в Палм-Бич штата Флорида, где располагается его резиденция. Президент извинился перед нью-йоркцами и пообещал дальше помогать городу. Причиной, по словам Трампа, стали политические лидеры, которые, несмотря на то, что он платит миллионы долларов налогов городу и штату, обращались с ним очень плохо.

«Мало с кем обходились так плохо. Мне очень неприятно было принимать это решение, но в конечном счете так будет лучше для всех причастных», — написал Трамп.

Как сообщала New York Times, президент США подал декларацию о местожительстве в конце сентября. В ней он прописал как место проживания имение Мар-а-Лаго на юге Флориды.

До этого Трампа был «прописан» в небоскребе Trump Tower. Он находится в центре Манхэттена, и там расположен главный офис компании Трампа. Такие же документы о смене проживания подала и Меланья Трамп, жена президента США.