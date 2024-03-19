Мир 19 марта 2024, 07:25 Трамп обещал решить украинский конфликт переговорами при победе на выборах Трамп заявил, что при победе на выборах решит конфликт на Украине переговорами CNP/AdMedia/globallookpress

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал решить украинский конфликт переговорами в случае своей победы на выборах. Об этом он сказал в интервью для подкаста американского ведущего Себастьяна Горки, сообщило РИА «Новости».

По его словам, ему есть что сказать как президенту Украины Владимиру Зеленскому, так и российскому лидеру Владимиру Путину. Он призвал собрать глав двух государств вместе.

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«И я скажу: вам нужно сделать это (договориться — прим. ред.). И я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится», — подчеркнул Трамп.

Он пояснил, что хорошо знает Путина и неоднократно говорил с ним на тему Украины в прошлом. А действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, по его мнению, высказывается о кризисе не то, что следует.

Трамп добавил, что решит проблему на Украине в случае победы на выборах еще до инаугурации.

Он говорил, что США на самом деле управляет не Байден. Как уточнял Трамп, руководит страной команда действующего президента.