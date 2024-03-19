19 марта 2024, 07:25
Трамп обещал решить украинский конфликт переговорами при победе на выборах
Трамп заявил, что при победе на выборах решит конфликт на Украине переговорами
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал решить украинский конфликт переговорами в случае своей победы на выборах. Об этом он сказал в интервью для подкаста американского ведущего Себастьяна Горки, сообщило РИА «Новости».
По его словам, ему есть что сказать как президенту Украины Владимиру Зеленскому, так и российскому лидеру Владимиру Путину. Он призвал собрать глав двух государств вместе.
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«И я скажу: вам нужно сделать это (договориться — прим. ред.). И я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится», — подчеркнул Трамп.
Он пояснил, что хорошо знает Путина и неоднократно говорил с ним на тему Украины в прошлом. А действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, по его мнению, высказывается о кризисе не то, что следует.
Трамп добавил, что решит проблему на Украине в случае победы на выборах еще до инаугурации.
Он говорил, что США на самом деле управляет не Байден. Как уточнял Трамп, руководит страной команда действующего президента.
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Переговоры
Владимир Путин
Украина
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