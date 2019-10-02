Трамп назвал импичмент госпереворотом. Он неправ, и вот почему

Дональд Трамп раскритиковал демократов и назвал их попытки осуществить импичмент государственным переворотом. Советник Демократической партии США Антон Конев рассказал «360», что значат громкие слова президента и можно ли сравнить действия противников Трампа с попыткой свергнуть власть.

Если раньше Трамп называл действия демократов «охотой на ведьм», то сейчас лидер Штатов заявил в своем Twitter о государственном перевороте.

«С каждым днем я узнаю все больше. И я прихожу к заключению, что происходит не импичмент, а государственный переворот», — написал Трамп. По его мнению, расследование демократов «направлено на то, чтобы забрать у народа его власть, голоса избирателей, их свободы, их Вторую поправку, религию, вооруженные силы, стену на границе и их Богом данные права как граждан Соединенных Штатов Америки».

Масла в огонь добавил госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что демократы пытаются силой заставить представителей Госдепа явиться на слушания в Конгресс, чтобы добиться импичмента Трампа. Правда, сотрудникам официальные повестки так и не пришли.

Похоже, администрация главы Штатов пытается оттянуть процесс импичмента, показывая своими заявлениями общественности, что обвинения демократов — просто «охота на ведьм». Так считает советник Демократической партии США Антон Конев.

«Выражение „госпереворот“ — это, конечно… совершенно неправильное. Процесс конституционный, Конгресс имеет право начать импичмент», — заявил Конев «360».

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Чтобы президент ушел с поста, нужны голоса двух третей сенаторов. Сейчас это вряд ли произойдет, считает собеседник «360».

По мнению Конева, заявления Трампа не вполне подходят для лидера демократической страны. Советник напомнил некоторые из высказываний президента. Например, о том, что со шпионами раньше расправлялись иначе — вешали. Также Трамп предлагал выкопать ров на границе с Мексикой и запустить в него змей или крокодилов, которые ловили бы нарушителей.