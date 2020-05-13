Трамп не заподозрил у Путина недомогания во время телефонного разговора

У Трампа нет сомнений, что Путин здоров после новости о госпитализации Пескова. На прошлой неделе российский и американский лидеры разговаривали по телефону.

Размышления президента США Дональда Трампа о состоянии здоровья главы России Владимира Путина озвучил его советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Об этом написал на своей странице в Twitter журналист Стив Холланд.

«Он (Путин — прим. ред.), похоже, был в хорошем настроении и в добром здравии, и у нас нет никаких оснований подозревать, что это не так», — приводит журналист слова О’Брайена.

12 мая стало известно, что у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выявили коронавирус. Его положили в больницу. На публике Песков последний раз появлялся 30 апреля, во время видеоконференции с Путиным. Очно с российским лидером глава президентской пресс-службы контактировал более месяца назад.

Дочь Пескова Елизавета рассказала, что очень переживает за своего отца. Сама она здорова, но говорить о его состоянии отказалась. Медики выявили COVID-19 и у супруги Пескова Татьяны Навки. Она допустила, что ее муж «принес инфекцию с работы».