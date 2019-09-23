Трамп не воспринял всерьез угрозу импичмента
Конгресс США допустил вероятность импичмента главы государства Дональда Трампа в случае давления на украинского коллегу Владимира Зеленского. Сам же хозяин Белого дома признался, что не воспринимает всерьез угрозу отрешения от должности президента. Об этом сообщило РИА ФАН.
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По данным информагентства, глава комитета палаты представителей Конгресса по разведке Адам Шифф обозначил, что процедура импичмента будет единственным средством в том случае, если Трамп предпримет попытку заставить иностранного президента сделать что-то незаконное.
На просьбу журналистов прокомментировать эти слова, Трамп отмахнулся и сказал, что не воспринимает эти угрозы всерьез.
«Вовсе нет», — обозначил американский лидер.