Трамп не воспринял всерьез угрозу импичмента

Конгресс США не исключил импичмент Трампу из-за скандала с Зеленским Подробнее

По данным информагентства, глава комитета палаты представителей Конгресса по разведке Адам Шифф обозначил, что процедура импичмента будет единственным средством в том случае, если Трамп предпримет попытку заставить иностранного президента сделать что-то незаконное.

На просьбу журналистов прокомментировать эти слова, Трамп отмахнулся и сказал, что не воспринимает эти угрозы всерьез.

«Вовсе нет», — обозначил американский лидер.