Трамп не увидел ничего плохого в российской помощи Сирии

Нет ничего плохого в том, что Россия начала помогать Сирии в трудной ситуации. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Как сообщило агентство Reuters, Трамп во время выступления перед журналистами в Белом доме 16 октября отметил, что помощь России в сложившейся на севере Сирии ситуации — это здорово.

Российскую военную полицию засняли в сирийском Манбидже Подробнее

Он также пообещал, что США тоже будут помогать Дамаску в урегулировании ситуации в стране. Обстановка в Сирии обострилась в связи с военным вторжением Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии.

По официальному заявлению Анкары, основная цель этого военного мероприятия — борьба против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*.

На поддержку курдам, которые живут в регионе, были отправились войска правительственной армии Сирии. К сирийским военным присоединились российские военные полицейские, которые 16 октября впервые провели патрулирование города Манбидж (провинция Алеппо). Ранее это было невозможно, так как в Манбидже стояли американцы.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.