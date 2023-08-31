Мир 31 августа 2023, 18:33 Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в штате Джорджия Экс-президент США Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии Unsplash

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Экс-президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии. Кроме того он, отказался от очного зачтения обвинений, сообщил ТАСС со ссылкой на опубликованный судом документ.

«Своей подписью ниже <…> я заявляю о своей невиновности по обвинениям по этому делу», — указал политик.

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Ранее Трампа взяли под стражу в штате Джорджия, но почти сразу отпустили под залог в 200 тысяч долларов.

В минувший понедельник, 28 августа, окружной суд в Вашингтоне принял решение, что судебный процесс в отношении экс-президента страны начнется 4 марта.

Защита Трампа ходатайствовала о переносе разбирательства на 2026 год, но получила отказ. По словам адвоката политика, назначение процесса на март несовместимо с правом на справедливый суд.

По версии следствия, после президентских выборов в 2020 году Трамп приказал должностным лицам в Джорджии найти ему голоса, которых не хватало для победы. Экс-лидер США стоит на том, что выборы проходили с нарушениями.