31 августа 2023, 18:33
Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в штате Джорджия
Экс-президент США Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии
Экс-президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии. Кроме того он, отказался от очного зачтения обвинений, сообщил ТАСС со ссылкой на опубликованный судом документ.
«Своей подписью ниже <…> я заявляю о своей невиновности по обвинениям по этому делу», — указал политик.
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Ранее Трампа взяли под стражу в штате Джорджия, но почти сразу отпустили под залог в 200 тысяч долларов.
В минувший понедельник, 28 августа, окружной суд в Вашингтоне принял решение, что судебный процесс в отношении экс-президента страны начнется 4 марта.
Защита Трампа ходатайствовала о переносе разбирательства на 2026 год, но получила отказ. По словам адвоката политика, назначение процесса на март несовместимо с правом на справедливый суд.
По версии следствия, после президентских выборов в 2020 году Трамп приказал должностным лицам в Джорджии найти ему голоса, которых не хватало для победы. Экс-лидер США стоит на том, что выборы проходили с нарушениями.
Суд
Дональд Трамп
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