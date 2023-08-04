Мир 04 августа 2023, 23:14 Трамп не признал вину по новым обвинениям в деле о секретных документах Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах Flickr

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил о своей невиновности по новым обвинениям по делу о секретных документах. Соответствующие материалы опубликовали в базе данных суда по Южному округу Флориды, сообщил ТАСС.

«Суд получил уведомление о том, что Дональд Трамп не может лично участвовать в заседании и заявил о своей невиновности», — указали в сообщении.

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В конце июля Минюст выдвинул новые обвинения в отношении экс-президента США по делу о секретных материалах. Трампу вменили незаконное хранение оборонной информации.

По мнению бывшего лидера Соединенных Штатов, выдвинутые против него обвинения являются политическим решением со стороны действующего американского президента Джо Байдена.

Также политику предъявили обвинения в попытке помешать утверждению результатов выборов с помощью штурма Капитолия. В ходе заседания, которое состоялось 4 августа, суд в Вашингтоне принял решение не арестовывать Трампа. Его отпустили под обязательство о явке и соблюдении законов.