Трамп не приедет на День Победы в Москву

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая. В этот день на главной площади страны пройдет торжественный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Кремле уточнили, что пока не знают, кто именно из представителей США посетит Москву в этот день. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет Дмитрий Песков.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал коллег из ЕС не приезжать в Москву на празднование 9 Мая. Он уверял, что Россия собирается отметить не только победу во Второй мировой войне, но и в современной «политике войны». Линкявичюс подчеркнул, что визит мировых лидеров в столицу России создаст ощущение «нормального общения» страны с другими государствами. Политик уверен — именно РФ виновата во всех конфликтах, которые существуют в современном мире. Речь идет не только о проблемах с Украиной и Грузией, но и о ситуациях в сирийском Идлибе и Ливии.

Свое намерение приехать на празднование 9 Мая в Москву подтвердили в 17 странах, в их числе лидер Франции Эммануэль Макрон.