Трамп не позволит боевикам захватить сирийскую нефть

Американский лидер сделал это заявление в своем Twitter-аккаунте. Он напомнил, как ранее Соединенные Штаты и курды отвоевали их у боевиков.

«Мы никогда не позволим боевикам заполучить эти месторождения вновь», — написал Трамп.

* «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ