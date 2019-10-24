Трамп не позволит боевикам захватить сирийскую нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство страны и лично он не позволят «Исламскому государству»* захватить нефтяные месторождения в Сирии, сообщила «Газета.ru».
Американский лидер сделал это заявление в своем Twitter-аккаунте. Он напомнил, как ранее Соединенные Штаты и курды отвоевали их у боевиков.
«Мы никогда не позволим боевикам заполучить эти месторождения вновь», — написал Трамп.
* «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ