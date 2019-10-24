  • Трамп не позволит боевикам захватить сирийскую нефть

    24 октября 2019, 22:23

    Ирина Нагайникова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство страны и лично он не позволят «Исламскому государству»* захватить нефтяные месторождения в Сирии, сообщила «Газета.ru».

    Американский лидер сделал это заявление в своем Twitter-аккаунте. Он напомнил, как ранее Соединенные Штаты и курды отвоевали их у боевиков.

    «Мы никогда не позволим боевикам заполучить эти месторождения вновь», — написал Трамп.

    * «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ