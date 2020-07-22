Трамп не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США, вероятно, ухудшится. Однако, по его словам, это может означать победу над инфекцией.

По прогнозам главы Белого дома, перед победой над инфекцией, вероятно, станет хуже. «Сначала станет хуже перед тем, как будет лучше. Мне не нравится говорить это, но так обстоят дела», — считает американский лидер. Его слова приводит РИА «Новости».

Трамп объяснил, что при создании такого прогноза он опирался на опыт других государств. При этом президент уверил, что в Соединенных Штатах снижается смертность от связанных с COVID-19 осложнений.

США уже долгое время лидеры по числу заразившихся коронавирусом нового типа и по количеству летальных исходов из-за вируса. Из 14,8 миллиона заболевших во всем мире свыше 3,8 млн случаев приходится на Штаты, следует из данных университета Джонса Хопкинса. При этом после заражения коронавирусом в стране умерли более 141 тысячи граждан.

Ранее стало известно, что распространение коронавирусной инфекции резко увеличилось в Испании после отмены ограничений.