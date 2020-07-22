Трамп не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом в США
По прогнозам главы Белого дома, перед победой над инфекцией, вероятно, станет хуже. «Сначала станет хуже перед тем, как будет лучше. Мне не нравится говорить это, но так обстоят дела», — считает американский лидер. Его слова приводит РИА «Новости».
Трамп объяснил, что при создании такого прогноза он опирался на опыт других государств. При этом президент уверил, что в Соединенных Штатах снижается смертность от связанных с COVID-19 осложнений.
США уже долгое время лидеры по числу заразившихся коронавирусом нового типа и по количеству летальных исходов из-за вируса. Из 14,8 миллиона заболевших во всем мире свыше 3,8 млн случаев приходится на Штаты, следует из данных университета Джонса Хопкинса. При этом после заражения коронавирусом в стране умерли более 141 тысячи граждан.
Ранее стало известно, что распространение коронавирусной инфекции резко увеличилось в Испании после отмены ограничений.