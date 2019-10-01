WSJ: Помпео слышал телефонный разговор Трампа с Зеленским Подробнее

СМИ написали, что глава США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским мог просить о расследовании в отношении деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы предположили, что таким образом Трамп хочет использовать Киев в предвыборной компании в 2020 году для компрометации Джо Байдена, который намерен баллотироваться на пост главы государства.

Политолог, экономист Александр Дудчак считает, что в опубликованном разговоре президентов двух стран нет никаких аргументов против Трампа.

«Сам по себе факт публикации разговора отвратителен, это говорит о том, что не все под контролем президента. Но уже выпустили джинна из бутылки. Хотя для самого Трампа не видно никакого явного ущерба — он не допустил никаких „проколов“, ничего из того, что ему инкриминируют, там не просматривается, давления на собеседника не было», — объяснил он.

По словам Дудчака, Трамп лишь напомнил Украине, что неплохо было бы провести расследование незаконной, коррупционной деятельности в стране. Однако политолог отметил, что сам по себе факт такой утечки неприятный.