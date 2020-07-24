Трамп назвал времена в России трудными из-за ситуации с COVID-19

Американский президент Дональд Трамп считает текущую ситуацию тяжелой для России из-за коронавируса. Глава Белого дома заметил, что особенно непросто дела складываются в Москве.

С таким заявлением глава США выступил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News. Трамп пояснил, что у него состоялась телефонная беседа с российским президентом Владимиром Путиным.

«Утром я говорил с <…> Путиным. Они проходят сейчас через весьма тяжелое время с коронавирусом. Особенно в Москве», — сказал американский лидер.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа прошел 23 июля. Главы государств подняли темы стратегической стабильности и контроля над вооружением, затронули вопрос о ситуации вокруг ядерной программы Ирана и позитивно оценили сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в России зарегистрировано 795 038 случаев COVID-19. В США, по информации Университета Джонса Хопкинса, выявили 4 034 102 заболевших. На втором месте Бразилия, где зафиксировали 2 287 475 больных коронавирусом. На третьем — Индия с более чем 1,3 миллиона COVID-положительных пациентов.