Трамп назвал вред от Байдена для США большим, чем от «пяти худших президентов»

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что действующий американский президент Джо Байден менее чем за полтора года нанес стране вред, который не смогли бы в совокупности причинить «пять худших президентов» США.

«Вы можете взять пять самых худших президентов за всю историю Соединенных Штатов, собрать их всех вместе, и они не смогли бы причинить — и не причинили — столько вреда, который нанес Байден», — полагает Трамп. Свое заявление он сделал в ходе митинга сторонников в штате Небраска, отметило РИА «Новости».

Затрагивая вопросы мировой повестки, Трамп также возложил ответственность за текущие события на Украине на Байдена. Эта ситуация, как указал бывший президент США, может обернуться последствиями для всего мира.

Тяжелая ситуация в экономике и высокая инфляция вызывают самое серьезное беспокойство американцев. Это сказывается на рейтинге Байдена. В целом не одобряют работу президента США 68% американцев. Журналисты напомнили, что уже в ноябре состоятся промежуточные выборы в конгресс, от которых зависит, как изменится политический ландшафт и что сможет сделать Байден в оставшуюся часть своего первого срока.