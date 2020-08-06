Трамп назвал возможный срок появления вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране выпуск вакцины от коронавируса может начаться до президентских выборов 3 ноября. Эксперты по здравоохранению в Белом доме называют менее оптимистичные сроки.

Как написало агентство Reuters, Трамп выступил с этим заявлением после того, как от Министерства обороны США поступила информация о заключении контрактов на поставку шприцев и безопасных игл на сумму 104 миллионов долларов «для быстрой и эффективной вакцинации населения США после разработки безопасной и эффективной вакцины COVID-19».

При этом высокопоставленные эксперты в администрации президента подчеркивают, что они не будут спешить с вакциной, поступаясь ее безопасностью. Пока они ждут готовый препарат только к самому концу этого года.

Сейчас в США несколько фармацевтических компаний, среди которых Pfizer, Novavax, и Moderna, завершают клинические испытания, вакцинировав уже «несколько сотен человек».