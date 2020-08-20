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    20 августа 2020, 19:55

    Трамп назвал «весьма печальным» арест своего бывшего помощника

    Александра Каширина

    Американский президент Дональд Трамп посчитал «весьма печальной» новость об аресте своего бывшего помощника Стивена Бэннона. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.
    Трамп назвал «весьма печальным» арест своего бывшего помощника

    Трампа попросили дать комментарий о бывшем помощнике. По его словам, он давно с ним не разговаривал.

    «Я очень расстроен. Я не имел с ним совершенно никаких дел очень долгое время. <…> Это весьма печально для Бэннона», — отметил Трамп. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

    Президент также указал, что не в курсе проекта, при реализации которого, по версии следствия, Бэннон нарушил закон.

    Сегодня стало известно, что прокуроры США задержали Бэннона вместе с тремя подельниками. Они основали некоммерческую организацию We Build The Wall («Мы строим стену»), которая собирала средства на строительство стены на границе с Мексикой. Стив Бэннон после президентских выборов 2016 года был советником президента по стратегическим вопросам до августа 2017 года.

    Новости SMI.FM