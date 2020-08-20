Трамп назвал «весьма печальным» арест своего бывшего помощника

Американский президент Дональд Трамп посчитал «весьма печальной» новость об аресте своего бывшего помощника Стивена Бэннона. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

Трампа попросили дать комментарий о бывшем помощнике. По его словам, он давно с ним не разговаривал.

«Я очень расстроен. Я не имел с ним совершенно никаких дел очень долгое время. <…> Это весьма печально для Бэннона», — отметил Трамп. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Президент также указал, что не в курсе проекта, при реализации которого, по версии следствия, Бэннон нарушил закон.

Сегодня стало известно, что прокуроры США задержали Бэннона вместе с тремя подельниками. Они основали некоммерческую организацию We Build The Wall («Мы строим стену»), которая собирала средства на строительство стены на границе с Мексикой. Стив Бэннон после президентских выборов 2016 года был советником президента по стратегическим вопросам до августа 2017 года.