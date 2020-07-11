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    11 июля 2020, 18:24

    Трамп назвал вбросом статью о связи России с талибами

    Дарья Морозова

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал в своем Twitter статью газеты The New York Times, в которой говорится, что Россия готова выплачивать боевикам в Афганистане деньги за убийства военных США.
    Трамп назвал вбросом статью о связи России с талибами

    Лидер США заявил, что это «очередной сфабрикованный информационный вброс». «У них не было источника. Они это выдумали. Лживые новости!» — написал Трамп.

    Также он привел в качестве доказательства материал о том, что американская разведка не подтверждает информацию The New York Times.

    Ранее газета выпустила материал о якобы сговоре России с талибами. Авторы статьи утверждают, РФ таким образом причастна к атакам боевиков на военных США в Афганистане. Издание написало, что американские чиновники перехватили электронные сведения счетах, которые, по их мнению, принадлежат российской разведке. С них совершался перевод средств на счета «Талибана»*. Журналисты NYT называют это доказательством того, что Россия «спонсирует боевиков в Афганистане» за якобы убийство военных США.

    *«Талибан» — организация признана террористической и запрещена в России.