Трамп назвал вбросом статью о связи России с талибами

Лидер США заявил, что это «очередной сфабрикованный информационный вброс». «У них не было источника. Они это выдумали. Лживые новости!» — написал Трамп.

Также он привел в качестве доказательства материал о том, что американская разведка не подтверждает информацию The New York Times.

Ранее газета выпустила материал о якобы сговоре России с талибами. Авторы статьи утверждают, РФ таким образом причастна к атакам боевиков на военных США в Афганистане. Издание написало, что американские чиновники перехватили электронные сведения счетах, которые, по их мнению, принадлежат российской разведке. С них совершался перевод средств на счета «Талибана»*. Журналисты NYT называют это доказательством того, что Россия «спонсирует боевиков в Афганистане» за якобы убийство военных США.

*«Талибан» — организация признана террористической и запрещена в России.