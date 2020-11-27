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    27 ноября 2020, 08:16

    Трамп назвал условие своего ухода из Белого дома

    Дарья Бунякова

    Президент США Дональд Трамп уйдет из Белого дома только в том случае, если выборщики отдадут свои голоса Джо Байдену. Об этом заявил сам действующий лидер страны.
    Трамп назвал условие своего ухода из Белого дома

    «Если они сделают это, то совершат ошибку, потому что эти выборы — мошенничество. Я уйду в таком случае, и вы это знаете. Но много вещей может произойти до 20 января», — сказал Трамп журналистам.

    Глава Вашингтона сравнил США со страной третьего мира, над которой все смеются. По его словам, для выборов использовалась компьютерная техника, которую можно взломать и которая дает сбои, пишет Sky News. Трамп отметил, что ему будет крайне сложно признать свое поражение. Кроме того, он еще раз повторил слова о «массовом мошенничестве на выборах».

    «Вы можете выявить массовое мошенничество, сотни тысяч голосов. Байден никак не мог получить 80 миллионов голосов. Весь мир смотрит и смеется над нашим избирательным процессом. Это очень грустно», — заключил президент.

    Голосование избирателей на выборах президента в США состоялось 3 ноября. Окончательные итоги пока еще не подвели. Согласно данным СМИ, в президентской гонке лидирует демократ Джо Байден. Многие главы государств уже поздравили его с победой.