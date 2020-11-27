Трамп назвал условие своего ухода из Белого дома

Президент США Дональд Трамп уйдет из Белого дома только в том случае, если выборщики отдадут свои голоса Джо Байдену. Об этом заявил сам действующий лидер страны.

«Если они сделают это, то совершат ошибку, потому что эти выборы — мошенничество. Я уйду в таком случае, и вы это знаете. Но много вещей может произойти до 20 января», — сказал Трамп журналистам.

Глава Вашингтона сравнил США со страной третьего мира, над которой все смеются. По его словам, для выборов использовалась компьютерная техника, которую можно взломать и которая дает сбои, пишет Sky News. Трамп отметил, что ему будет крайне сложно признать свое поражение. Кроме того, он еще раз повторил слова о «массовом мошенничестве на выборах».

«Вы можете выявить массовое мошенничество, сотни тысяч голосов. Байден никак не мог получить 80 миллионов голосов. Весь мир смотрит и смеется над нашим избирательным процессом. Это очень грустно», — заключил президент.

Голосование избирателей на выборах президента в США состоялось 3 ноября. Окончательные итоги пока еще не подвели. Согласно данным СМИ, в президентской гонке лидирует демократ Джо Байден. Многие главы государств уже поздравили его с победой.