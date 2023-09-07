Мир 07 сентября 2023, 02:41 Трамп назвал условие своего «помилования» Трамп заявил, что его могут помиловать в обмен на выход из президентской гонки РИА «Новости»

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что ему могут предложить сделку — снятие всех обвинений в обмен на выход из президентской гонки и окончание политической карьеры. Интервью с Трампом опубликовал американский журналист Хью Хьюитт на своем сайте.

Журналист поинтересовался, согласится ли Трамп на подобную сделку с прокурорами, если ему пообещают, что все обвинения «исчезнут».

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«Думаю, они бы так и сделали. Я думаю, они бы сделали это прямо сейчас… Я думаю, они бы заключили эту сделку прямо сейчас», — заявил Трамп.

Экс-президент подчеркнул, что у него нет «абсолютно никакого интереса» соглашаться на эту сделку. Трамп напомнил, что после предъявления обвинения, его рейтинги стремительно выросли, и такого раньше никогда не было.

Политику предъявили 91 обвинение по четырем уголовным делам. По совокупности обвинений Трампу грозит более 700 лет тюрьмы. Экс-президент заявил, что не боится попасть в тюрьму, так как считает уголовные дела против него «мошенническими».