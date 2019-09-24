Трамп назвал условие финансовой помощи Украине

Президент США Дональд Трамп выдвинул главное условие, при выполнении которого США окажут финансовую поддержку Украине. Американский лидер потребовал, чтобы Европа тоже раскошелилась. В противном случае Трамп пообещал сдержать свой порыв помочь Киеву.

«Я буду сдерживаться до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут делать вклады в Украину», — заявил американский глава.

Один из-подчиненных Трампа ранее рассказал, что его шеф не захотел давать деньги Киеву из-за коррупции на Украине. Ранее принятое решение все-таки дать Украине 400 миллионов долларов было связано только с тем, что финансовый год заканчивается и надо подводить его итоги.

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Президент Украины Владимир Зеленский между тем не теряет надежды лично встретиться с Трампом. Украинский глава даже отправился в Нью-Йорк, где открылась Генеральная Ассамблея ООН. С трибуны ГА выступят многие мировые лидеры, в том числе Трамп — но не Зеленский. Встреча двух президентов намечена на 25 сентября на полях Генассамблеи, но состоится ли свидание — неизвестно.