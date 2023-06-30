Мир 30 июня 2023, 11:38 Трамп назвал свою главную цель на Украине Бывший президент США Трамп назвал своей целью прекращение гибели людей на Украине Фото: правительство США / Flickr

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его главной целью на Украине является предотвращение гибели людей. Об этом он заявил в интервью Reuters.

«Я хочу, чтобы люди перестали умирать из-за этого нелепого конфликта», — сказал политик.

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Трамп отметил, что пока урегулировать конфликт не получается в связи с отсутствием грамотного переговорщика. Однако Соединенные Штаты могут взять на себя эту роль.

«Я думаю, что самое большее, что США должны делать прямо сейчас, это объединить Россию и Украину и заключить мир», — добавил бывший американский лидер.

Ранее Трамп высказал мнение, что Украине, возможно, придется уступить России часть территории, чтобы достичь мира. По его словам, РФ имеет право на «заработанные» территории, а украинская сторона заслужила уважения за «энергичную защиту своей земли».

В январе Дональд Трамп заявил, что смог бы за 24 часа уладить конфликт между Россией и Украиной путем переговоров, если бы был главой государства. Экс-президент заявил, что из-за действий США украинский кризис может закончиться мировой войной.