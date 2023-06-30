30 июня 2023, 11:38
Трамп назвал свою главную цель на Украине
Бывший президент США Трамп назвал своей целью прекращение гибели людей на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его главной целью на Украине является предотвращение гибели людей. Об этом он заявил в интервью Reuters.
«Я хочу, чтобы люди перестали умирать из-за этого нелепого конфликта», — сказал политик.
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Трамп отметил, что пока урегулировать конфликт не получается в связи с отсутствием грамотного переговорщика. Однако Соединенные Штаты могут взять на себя эту роль.
«Я думаю, что самое большее, что США должны делать прямо сейчас, это объединить Россию и Украину и заключить мир», — добавил бывший американский лидер.
Ранее Трамп высказал мнение, что Украине, возможно, придется уступить России часть территории, чтобы достичь мира. По его словам, РФ имеет право на «заработанные» территории, а украинская сторона заслужила уважения за «энергичную защиту своей земли».
В январе Дональд Трамп заявил, что смог бы за 24 часа уладить конфликт между Россией и Украиной путем переговоров, если бы был главой государства. Экс-президент заявил, что из-за действий США украинский кризис может закончиться мировой войной.
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