Мир 06 апреля 2023, 09:00 Трамп назвал свой арест лучшим днем в истории Экс-президент США Трамп назвал день своего ареста лучшим в истории и невероятным опытом

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Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал свой арест в Нью-Йорке, назвав этот эпизод лучшим днем в истории. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

«Это был невероятный опыт, возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений», — написал экс-лидер Соединенных Штатов.

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Он подчеркнул, что арест и предъявление обвинений положительно повлияли на его планы по участию в президентских выборах в 2024 году. Трамп отметил, что его рейтинги «никогда не были так высоки», он также похвастался сборами на свою предвыборную компанию, сумма которых составила 10 миллионов долларов.

Трампу предъявили обвинения в скрытых выплатах порноактрисе, с которой он состоял в отношениях в 2006 году. По данным прокуратуры, девушке за молчание выплатили 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов в 2016 году. Арестовали Трампа 4 апреля.

Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Дональда Трампа арестовали за то, что он является конкурентом действующего главы Белого дома Джо Байдена на выборах в 2024 году.