Трамп назвал сумму, которую отдает из своей зарплаты на нужды США

Дональд Трамп заявил, что отдает свой годовой заработок на нужды США. Зарплату американский президент возвращает правительству с самого начала вступления в должность, а это около 450 тысяч долларов.

Глава Белого дома пояснил в Twitter, что последний чек от него получил Минздрав страны. Деньги ведомству Трамп направил для борьбы с коронавирусом.

«Я отдаю <…> всю свою годовую зарплату от 400 до 450 тысяч долларов обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это большая честь», — написал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани показала чек на 100 тысяч долларов во время прошедшего брифинга. Американский лидер пожертвовал часть президентской зарплаты на разработку лекарств от COVID-19, профилактические меры и лечение коронавируса.

В США, по данным университета Джонса Хопкинса, COVID-19 подтвердили более чем у 1,6 миллиона человек. Скончались из-за вируса 97 711 заболевших.