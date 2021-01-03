Трамп назвал статистику по коронавирусу в США «слишком преувеличенной»

Президент США Дональд Трамп заявил, что число случаев заражения и смертей от коронавируса в Америке не соответствует действительности. Он уверен: цифра слишком преувеличена из-за «нелепого» метода подсчета, которым пользуются центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«Число случаев и смертей от китайского вируса слишком преувеличено в США из-за нелепого метода подсчета CDC по сравнению с другими странами, многие из которых сообщают намеренно очень неточно и занижают. „Когда сомневаетесь, назовите это COVID“. Фейковые новости!» — написал Трамп в Twitter.

На заявление американского президента отреагировал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он подчеркнул, что смертность от коронавируса в Америке «соответствует действительности». Чтобы понять это, достаточно приехать в больницы страны и посмотреть, в какой ситуации находятся работники сферы здравоохранения. В больницах недостаточно коек и опытных медиков, а те, которые там работают, измотаны большими нагрузками.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который считает результаты на остове данных федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в Америке коронавирусом заразились более 20,4 миллиона человек. При этом более 350 тысяч пациентов скончались.