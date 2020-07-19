Трамп назвал США победителями в двух «прекрасных мировых войнах»

Речь идет о переименованиях баз «Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли». Эти форты носят данные названия десятилетиями.

«Меня не волнует, что говорят военные. Решение должен принимать я. <…> Никто даже не знает, кто такой генерал Брэгг. <…> И как мы его назовем?» — поинтересовался Трамп.

И он с иронией предложил переименовать этот форт в «Преподобный Шарптон» — в честь известного в Америке темнокожего проповедника Эла Шарптона.

«Мы выиграли две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из „Форта Брэгг“, мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого», — заявил президент.

Трамп подтвердил, что готов наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если там будет указание о переименовании фортов.

Ранее комитет сената по вооруженным силам одобрил бюджет на 740 миллиардов долларов. Законопроект еще предстоит принять сенату, после чего его нужно согласовать с проектом палаты представителей и при необходимости проголосовать вновь. И только затем он поступит на подпись Трампу.

В документе прописано предложение переименовать военные базы, названные именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне 1861–1865 годов. Сенатор Элизабет Уоррен внесла эту поправку на фоне массовых протестов в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского в Миннеаполисе.