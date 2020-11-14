Трамп назвал срок начала вакцинации американцев от коронавируса

Американский лидер подчеркнул, что сейчас власти ждут одобрения и регистрации разработанного препарата.

«В апреле вакцина будет широко доступна для всего населения за исключением штата Нью-Йорк, где губернатор по политическим причинам решил отложить вопрос с вакцинацией», — заявил Трамп.

При этом он отметил, что первыми новый препарат получат врачи и граждане, которые входят в группу риска.

К третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса приступили немецкая компания BioNTech и американская Pfizer. Создатели уже заявили, что препарат показал эффективность свыше 90%. СМИ пообщались с добровольцами, которые уже получили первые инъекции.

Выяснилось, что после введения препарата у многих начиналась головная боль, повысилась температура и началась ломота в теле. Участники испытаний сравнили свое состояние с тяжелым похмельем.