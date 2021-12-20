Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей. В Китае ответили на это заявление

Бывший президент США заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин является убийцей. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал это заявление, назвав его абсурдным. Об этом сообщило РИА «Новости».

По мнению Лицзяня, Трамп является лицемерным политиком. Он подчеркнул, что подобное абсурдное заявление бывший президент сделал лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание, передал RT.

«Отдельные лицемерные политики, чтобы привлечь к себе внимание, делают подобные абсурдные и лишенные всякого смысла высказывания в погоне за дешевым эффектом», — заявил представитель МИД Китая.