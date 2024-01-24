Мир 24 января 2024, 07:29 Трамп назвал сенатора Скотта возможным кандидатом на пост вице-президента Unsplash

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Американский экс-лидер Дональд Трамп рассматривает сенатора штата Южная Каролина Тима Скотта на должность потенциального вице-президента. Об этом бывший президент заявил в эфире The Howie Carr Show.

Он назвал Скотта «замечательным парнем» и признался, что тот долгое время был его другом.

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«Он тот парень, на кого я смотрю», — пояснил Трамп.

Скотт выдвигался в президенты США от республиканской партии, но в ноябре объявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал американского экс-лидера в рамках его кампании по возвращению в Белый дом. Сенатор заявил, что следует закрыть границы государства и объединить страну. Политик добавил, что поборется за пост президента США в будущем.

Во время дебатов Скотт заявлял о необходимости уничтожить ВС России, чтобы прекратить посылать американских военнослужащих в Европу. Ранее политик не смог в прямом эфире ответить на вопрос журналиста Такера Карлсона о том, какую угрозу для страны представляет Россия. Экс-ведущий напомнил Скотту, что США считают своим союзником Мексику, несмотря на то, что она поставляет в страну наркотик фентанил.