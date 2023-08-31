Мир 31 августа 2023, 13:48 Трамп назвал себя спасителем миллионов от ядерного холокоста NYT: Трамп заверил, что спас мир от ядерной войны во время президентского срока РИА «Новости»

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Экс-президент США Дональд Трамп во время нахождения у власти якобы спас мир от ядерной войны благодаря переговорам с руководством КНДР. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на запись речи политика во время дачи показаний генпрокурору штата Нью-Йорка Летиции Джеймс за закрытыми дверями.

«Я думаю, что у вас случился бы ядерный холокост, если бы я не разобрался с Северной Кореей. <…> У вас была бы ядерная война», — указал Трамп.

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Он заявил, что его пребывание в Белом доме стало «самой важной работой в мире», которая спасла миллионы жизней.

Американское издание напомнило, что в июне 2018 года, когда главой Соединенных Штатов был Трамп, в Сингапуре состоялся первый саммит США и КНДР. По итогам встречи приняли совместный документ, в котором Северная Корея взяла обязательства по денуклеаризации полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны американского правительства.

Второй саммит провели в Ханое 27–28 февраля 2019 года. Тогда Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не подписали договор.

В конце февраля экс-президент США заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту. Политик обвинил в этом коррумпированную администрации Джо Байдена и заявил, что из-за них «мы колеблемся на грани третьей мировой войны».