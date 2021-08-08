Трамп назвал себя поклонником вакцин от коронавируса

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил в эфире телеканала Fox News. Он назвал себя поклонником вакцин от коронавируса, которые разработали благодаря ему за девять месяцев, а не за пять лет.

«Меня можно считать большим поклонником вакцин [от коронавируса]. Благодаря мне они были разработаны столь быстро. Мы сделали их всего за девять месяцев, хотя обычно это занимает пять лет. Они (демократы — прим. ред.) вообще бы их не сделали, так что я действительно большой поклонник [вакцин]», — заявил Трамп.

Он добавил, что также является большим поклонником гражданских свобод, поэтому обязательная вакцинация — это, по его мнению, сумасшествие. Трамп призвал людей добровольно делать прививки, чтобы обезопасить себя и окружающих. По его словам, вакцины от SARS-CoV-2 — это потрясающая вещь.

В июле Трамп обвинил президента США Джо Байдена в том, что американцы не торопятся делать прививки от коронавируса, так как не доверяют администрации главы государства. Он отметил, что лидер Соединенных Штатов хвастается чужими успехами.