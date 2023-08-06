Мир 06 августа 2023, 17:18 Трамп назвал себя единственным спасителем человечества от третьей мировой войны Трамп назвал себя единственным человеком, способным предотвратить третью мировую войну White House

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Предотвращение третьей мировой войны стало еще одним предвыборным обещанием бывшего президента США Дональда Трампа. Такое заявление политик сделал на встрече со сторонниками Республиканской партии в штате Южная Каролина. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале телеканала RSBN.

Условием для предотвращения глобального конфликта Трамп назвал победу на выборах президента США.

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«Я предотвращу третью мировую войну. Вооружения в настоящее время настолько мощные, что способны уничтожить весь мир. Я этого не допущу. И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать», — заявил Трамп.

Политик добавил, что в случае своего прихода в власти он добьется урегулирования конфликта на Украине и выхода на справедливое мирное соглашение, которое устроит обе стороны.

Бывший президент США Дональд Трамп заранее продумал ответную месть действующему главе государства Джо Байдену на свое уголовное преследование.

Он пообещал, что после победы на выборах его первым же приказом станет организация расследования коррупционных схем, к которым причастна семья Байдена. По словам Трампа, речь идет о взятках от Китая и других стран, которые действующий американский лидер и его семья положила в свои карманы.

На этой неделе Дональд Трамп стал фигурантом третьего уголовного дела, связанного со штурмом Капитолия после выборов 2020 года. До этого ему инкриминировали взятку бывшей порноактрисе Строми Дэниелс и похищение секретных документов после ухода с поста главы государства.