Мир 21 февраля 2024, 04:44 Трамп назвал Россию «военной машиной» Трамп: Россия - это «военная машина», победившая Гитлера и Наполеона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал Россию «военной машиной», которая смогла одолеть Наполеона и Адольфа Гитлера. Его слова передало РИА «Новости».

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», — сказал Трамп.

Реклама

Экс-президент Штатов также отметил, что европейские страны не могут сравниться с Россией и по размерам территорий. Он призвал союзников Америки по НАТО больше вкладываться в оборону.

Ранее Трамп заявил, что большой наплыв мигрантов через границу с Мексикой и высокая коррумпированность судебной системы начали превращать США в страну третьего мира. По словам бывшего американского лидера, если его судебное преследование не прекратят, то в будущем со Штатами никто не захочет сотрудничать.

Также Трамп указывал на то, что действующим лидером Америки управляют фашисты. Он раскритиковал как человеческие, так и политические качества Джо Байдена и назвал его «коррумпированным человеком».