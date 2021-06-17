Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве

Саммит президентов двух государств Владимира Путина и Джо Байдена для России прошел хорошо, а США ничего не получили в ходе переговоров. Таким мнением поделился бывший лидер Америки Дональд Трамп.

«Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили. Я думаю, это был хороший день для России», — сказал он в интервью Fox News.

Он также добавил, что американская сторона не смогла остановить «Северный поток — 2», что было важно сделать. Трамп уверен, что от саммита выиграла Россия, а не Америка.

При этом политик считает, что российско-американские отношения могли бы быть «невероятными». Потому что России нужна экономика, а США — вещи, которые у нас есть. Трамп подчеркнул, что у нашей страны есть очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов. Бывший глава Белого дома напомнил, что прекрасно ладил с президентом Владимиром Путиным. Однако Трамп, что никто не был «жестче с Россией», чем он.

Итоги саммита Россия-США в Швейцарии пришлись многим американцам не по душе, не только Трампу. Они заявили, что по сравнению с Владимиром Путиным глава США Джо Байден выглядел неубедительно. В соцсетях люди называли американского президента слабаком.