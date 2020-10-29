Трамп назвал резню в церкви Ниццы исламской террористической атакой

Нападение с ножом на прихожан в церкви французской Ниццы — это радикальная, исламская террористическая атака. Так охарактеризовал случившееся президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Наши сердца с народом Франции. Америка вместе с нашим старейшим союзником в этой борьбе. Эти радикальные исламские террористические атаки должны немедленно прекратиться. Ни одна страна, Франция или любая другая, не может долго с этим мириться», говорится в тексте.

Вооруженный ножом мужчина напал на прихожан церкви. Его жертвами стали три человека. По данным СМИ, одну из женщин злоумышленник обезглавил. Во время резни он выкрикивал «Аллах акбар». Нападавшего задержали полицейские.

Правительство Франции объявило о введении максимального уровня террористической опасности. Все это произошло за сутки до введения в стране национального карантина из-за коронавируса.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что случившееся не позволит Франции отказаться от своих ценностей. Он выразил соболезнования всем католикам страны и призвал верующих всех религий объединится.

За последние два месяца это уже третье нападение на людей в стране. Власти Франции приписывают его «исламским экстремистам». Сегодня же мужчина с ножом с криками во славу Аллаха напал на полицейских в Авиньоне. Правоохранители его застрелили.

Первое нападение произошло на минувшей неделе. Жертвой 18-летнего чеченца стал учитель, который показал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического издания Charlie Hebdo. Полицейские застрелили юношу во время задержания.



В ходе траурных мероприятий Макрон заявил, что выступает за полную свободу слова. Также он призвал ввести контроль за финансированием мечетей и вместе с Союзом мусульман Франции создать организацию для формирования «просвещенного ислама».

Его выступление привело к бурной реакции мусульманских стран, которые раскритиковали его слова и посчитали их оскорбительными.

После прямых нападок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на французского коллегу Charlie Hebdo выпустило номер с карикатурой на главу исламской республики. В ответ Эрдоган подал на издание в суд.