Трамп назвал расследование демократов огромным обманом
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По словам Трампа, оппоненты пытаются остановить его, «потому что я борюсь за вас».
«Демократы хотят отнять ваше оружие, здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все», — сказал хозяин Белого дома, добавив, что не позволит этому случиться.
По его словам, «то, что происходит сейчас, — это огромный обман в истории американской политики».
После публикации видеообращения Трамп написал серию твитов, в которых отметил свои заслуги в создании «величайшей экономики в истории страны» и «самых мощных из когда-либо существовавших» вооруженных сил.
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Также он подчеркнул, что не давил на президента Украины Владимира Зеленского, когда говорил с ним по телефону в июле.
24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента из-за разговора Трампа с Зеленским.
В беседе, расшифровка которой была опубликована Белым домом, Трамп настойчиво советует украинскому лидеру возобновить расследование работы в стране Хантера Байдена — сына главного политического конкурента Трампа от Демократов Джо Байдена. Для этого Трамп обещал помощь генпрокурора и своего адвоката Рудольфа Джулиани. Демократы посчитали это попыткой вмешательства в президентские выборы, которые пройдут в США в 2020 году.