Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

Американский лидер Дональд Трамп назвал российского коллегу Владимира Путина «шахматистом мирового класса» наряду с главами Китая, Турции и КНДР. При этом глава Белого дома снова заметил, что его конкуренту на президентских выборах Джо Байдену с такими лидерами не тягаться.

«Одна вещь, которую я понял — Путин, президент Си, Ким Чен Ын, Тайип Эрдоган — они шахматисты мирового уровня», — сказал Трамп во время своего выступления в штате Висконсин. Слова президента США приводит РИА «Новости».

При этом Джо Байдена американский лидер подверг критике и намекнул, что если Байден станет президентом США, то он не сможет работать с вышеперечисленными мировыми лидерами так же хорошо, как его предшественник.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Главным конкурентом для действующего лидера — республиканца Трампа — считается демократ Джо Байден. Если ему удастся обойти Трампа и занять президентское кресло, то он станет самым пожилым лидером США в истории — Байдену будет 78 лет, а это на четыре года больше, чем Трампу.

Ранее Трамп в очередной раз пошутил над своим оппонентом, а также и над бывшим президентом США Бараком Обамой.

Выступая в Минесоте, Трамп раскритиковал экономическую политику экс-главы государства. По словам Трампа, она шла вразрез с интересами американцев.

«Это были Обама и Байден. Обайден, как и их называю, если коротко», — сказал действующий лидер и добавил, что такое прозвище экономит немало времени.