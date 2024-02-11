11 февраля 2024, 15:19
Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными людьми
Дональд Трамп назвал Владимира Путина умным и сообразительным
Бывший американский президент Дональд Трамп признался, что считает российского лидера Владимира Путина умным. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный», — заявил Трамп.
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Экс-лидер Соединенных Штатов также высоко оценил умственные способности председателя Китая Си Цзиньпина.
Трамп уже назвал Путина и Цзиньпина очень умными политиками. При этом он упрекал нынешнего президента США Джо Байдена в том, что тот не может даже нормально изъясняться.
В отличие от Байдена, говорил Трамп, лидеры России и Китая любят свои страны. Они хотят, чтобы их государства преуспевали. Путин и Цзиньпин также поддерживают дружеские отношения.
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