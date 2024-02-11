Мир 11 февраля 2024, 15:19 Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными людьми Дональд Трамп назвал Владимира Путина умным и сообразительным The Kremlin Moscow/globallookpress

Читать 360tv в

Бывший американский президент Дональд Трамп признался, что считает российского лидера Владимира Путина умным. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный», — заявил Трамп.

Реклама

Экс-лидер Соединенных Штатов также высоко оценил умственные способности председателя Китая Си Цзиньпина.

Трамп уже назвал Путина и Цзиньпина очень умными политиками. При этом он упрекал нынешнего президента США Джо Байдена в том, что тот не может даже нормально изъясняться.

В отличие от Байдена, говорил Трамп, лидеры России и Китая любят свои страны. Они хотят, чтобы их государства преуспевали. Путин и Цзиньпин также поддерживают дружеские отношения.