Трамп назвал причину, по которой Байден близок к началу Третьей мировой войны

Некомпетентность действующего президента США Джо Байдена создает угрозу начала Третьей мировой войны. Об этом в ходе высупления перед сторонниками на митинге в Техасе заявил бывший глава американского государства Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что при нем кризиса вокруг Украины не возникло бы. Слова политика приводит РИА «Новости».

В ходе выступления Трамп заявил, что при его правлении Америка не втягивалась в новые и не завершала старые войны.

«Слабость и некомпетентность Джо Байдена создают реальный риск Третьей мировой войны <…> Каждый день некомпетентность Байдена подвергает риску Америку. Как каждый знает, что-то, что Россия делает с Украиной, никогда не было бы возможно… если бы я был президентом», — подчеркнул политик.

По его словам, нсмотря на хорошие отношения, которые сложились между ним и руководством РФ, Москва никогда не позволила бы себе стянуть многотысячную группировку вооруженных сил к границам соседней страны.

Трмп также заявил, что именно он практически сорвал строительство газопровода «Северный поток — 2» и рассказал, сославшись на историков, что время его правления было единственным, когда Россия никуда «не двигалась»,

Также в ходе выступления Трамп призвал Байдена позаботиться о границах США, через которые в страну проникают нелегальные мигранты, а не отправлять военных в Восточную Европу защищать чужие рубежи.