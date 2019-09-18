Трамп назвал преемника Болтона на посту советника по нацбезопасности
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«Я рад объявить, что назначу Роберта О’Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности», — сказано в сообщении Трампа.
По словам главы Вашингтона, он давно работал с О’Брайеном. Также он заверил, что новый советник по нацбезопасности «отлично справится» со своими новыми задачами.
Пост советника Трампа раньше занимал Джон Болтон, но 10 сентября лидер США объявил об его отставке и поблагодарил за работу. Свое решение американский президент объяснил разными с Болтоном взглядами на политику страны.
Согласно закону Штатов, президент может назначить советника по нацбезопасности без одобрения сената.
О’Брайен имеет юридическое образование и степень в области политических наук. Также он входит в состав Тихоокеанского совета по международной политике.