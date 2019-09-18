Трамп назвал преемника Болтона на посту советника по нацбезопасности

Трамп объяснил, почему уволил Болтона Подробнее

«Я рад объявить, что назначу Роберта О’Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности», — сказано в сообщении Трампа.

По словам главы Вашингтона, он давно работал с О’Брайеном. Также он заверил, что новый советник по нацбезопасности «отлично справится» со своими новыми задачами.

Пост советника Трампа раньше занимал Джон Болтон, но 10 сентября лидер США объявил об его отставке и поблагодарил за работу. Свое решение американский президент объяснил разными с Болтоном взглядами на политику страны.

Согласно закону Штатов, президент может назначить советника по нацбезопасности без одобрения сената.

О’Брайен имеет юридическое образование и степень в области политических наук. Также он входит в состав Тихоокеанского совета по международной политике.