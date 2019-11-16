Трамп назвал правила слушаний об импичменте «позорными»
Трамп впервые посмотрел слушания по импичменту в палате представителей. Его возмутил ход слушаний, установленный конгрессменами-демократами, не разрешившими адвокатов и свидетелей.
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«У нас великое республиканское представительство, люди были избраны… Но республиканцам не позволяли задавать вопросы, делать заявления, свидетельствовать», — заявил журналистам американский президент.
31 октября палата представителей Конгресса соответствующей резолюцией дала начало процедуре импичмента американского лидера. Он обвиняется в инициировании коррупционного расследования на Украине против сына своего политического соперника Джо Байдена.
В телефонном разговоре со своим украинским коллегой Трамп попросил начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена.