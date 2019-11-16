  • Трамп назвал правила слушаний об импичменте «позорными»

    16 ноября 2019, 04:00

    Александра Каширина

    Установленные партией Демократов правила слушаний по расследованию дела об импичменте в конгрессе США американский лидер Дональд Трамп оценил как «позор для всей страны». Об этом сообщил ТАСС.

    Трамп впервые посмотрел слушания по импичменту в палате представителей. Его возмутил ход слушаний, установленный конгрессменами-демократами, не разрешившими адвокатов и свидетелей.

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    «У нас великое республиканское представительство, люди были избраны… Но республиканцам не позволяли задавать вопросы, делать заявления, свидетельствовать», — заявил журналистам американский президент.

    31 октября палата представителей Конгресса соответствующей резолюцией дала начало процедуре импичмента американского лидера. Он обвиняется в инициировании коррупционного расследования на Украине против сына своего политического соперника Джо Байдена.

    В телефонном разговоре со своим украинским коллегой Трамп попросил начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена.