Трамп назвал правила слушаний об импичменте «позорными»

Трамп впервые посмотрел слушания по импичменту в палате представителей. Его возмутил ход слушаний, установленный конгрессменами-демократами, не разрешившими адвокатов и свидетелей.

Трамп заявил, что победит Байдена на выборах без помощи Украины Подробнее

«У нас великое республиканское представительство, люди были избраны… Но республиканцам не позволяли задавать вопросы, делать заявления, свидетельствовать», — заявил журналистам американский президент.

31 октября палата представителей Конгресса соответствующей резолюцией дала начало процедуре импичмента американского лидера. Он обвиняется в инициировании коррупционного расследования на Украине против сына своего политического соперника Джо Байдена.

В телефонном разговоре со своим украинским коллегой Трамп попросил начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена.