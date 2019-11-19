Трамп назвал позорными слушания по импичменту

Трамп признался, что посмотрел часть выступлений в Конгрессе. Он отметил, что жители Соединенных Штатов должны высказаться о показаниях свидетелей.

Напомним, что скандал разразился в сентябре 2019 года вокруг разговора Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Неизвестный информатор сообщил, что американский лидер оказывал давление на Зеленского, чтобы на Украине начали расследование против Байденов.