Мир 13 августа 2023, 21:28 Трамп назвал почти стопроцентными свои шансы победить на выборах президента США Экс-президент США Трамп заявил, что его шансы победить на выборах близки к 100% Правительства США

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Экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп практически уверен, что победит на следующих президентских выборах. Об этом он заявил журналисту британской газеты The Times.

«Близки к 100%», — ответил политик на вопрос о том, каковы его шансы набрать больше голосов, чем у действующего президента Джо Байдена.

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Трамп отметил, что не видит никого из республиканцев, кто мог бы составить ему конкуренцию на январском праймеризе. На вопрос о том, не преждевременно ли он списал со счетов однопартийца Рона Десантиса, Дональд Трамп лаконично ответил «нет».

Ранее экс-лидер Соединенных Штатов заявлял, что судебный процесс в отношении него не должен был начинаться вовсе, но уж если разбирательства состоятся, то только после президентских выборов. Он назвал спецпрокурора Джека Смита «оторванным от реальности лунатиком» за назначение начала одного из процессов на 2 января. Об этом писал RT.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.