Трамп назвал переворотом запуск процедуры его импичмента

Сенату придется рассмотреть импичмент Трампа Подробнее

Глава Белого дома написал в Twitter, что ежедневно получает все больше информации по данному вопросу. В связи с этим Трамп заявил, что все происходящее является не импичментом, а переворотом.

По мнению американского лидера, его целью является отнять «власть у людей, их голоса, их свободу», а также «данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента из-за телефонного разговора Трампа с Зеленским.

В беседе, расшифровка которой была опубликована Белым домом, американский лидер настойчиво советует украинскому коллеге возобновить расследование работы в стране Хантера Байдена — сына главного политического конкурента Трампа Джо Байдена.

Трамп для этого обещал помощь генерального прокурора и своего адвоката Рудольфа Джулиани. Демократы сочли это попыткой вмешательства в президентские выборы, которые состоятся в Америке в 2020 году.