  • Трамп назвал переворотом запуск процедуры его импичмента

    02 октября 2019, 05:25

    Валерия Шафирко

    Американский президент Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом США процедуры импичмента. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Сенату придется рассмотреть импичмент Трампа

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    Глава Белого дома написал в Twitter, что ежедневно получает все больше информации по данному вопросу. В связи с этим Трамп заявил, что все происходящее является не импичментом, а переворотом.

    По мнению американского лидера, его целью является отнять «власть у людей, их голоса, их свободу», а также «данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки».

    Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента из-за телефонного разговора Трампа с Зеленским.

    В беседе, расшифровка которой была опубликована Белым домом, американский лидер настойчиво советует украинскому коллеге возобновить расследование работы в стране Хантера Байдена — сына главного политического конкурента Трампа Джо Байдена.

    Трамп для этого обещал помощь генерального прокурора и своего адвоката Рудольфа Джулиани. Демократы сочли это попыткой вмешательства в президентские выборы, которые состоятся в Америке в 2020 году.