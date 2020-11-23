Трамп назвал Парижское соглашение по климату «несправедливым и однобоким»

«Я вывел США из несправедливого и однобокого Парижского соглашения по климату — очень несправедливого для Соединенных Штатов договора», — обозначил Трамп.

По его мнению, это соглашение было нацелено не на сохранение окружающей среды, а на уничтожение американской экономики. Отмечается, что соответствующее заявление президент США сделал во время саммита G20.