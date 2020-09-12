Трамп назвал «обманом Америки» предположения о вмешательстве России в выборы
В своем Twitter Трамп написал, что его жизнь была бы совсем другой, если бы не «обман Америки».
«Это все была незаконная охота на ведьм, и за это должна быть заплачена большая цена. Насколько другой была бы моя жизнь, если бы этот обман Америки не произошел!» — заявил американский президент.
По словам Трампа, команда Мюллера, перед тем как передать дела следователям, могла стереть информацию с телефонов, ссылаясь на забытые пароли и повреждение техники. Он сравнил эту ситуацию с удаленными письмами Хиллари Клинтон.
Роберт Мюллер на протяжении нескольких лет искал подтверждение российского вмешательства в американские выборы и, как он считает, нашел. Но доказательства «сговора» между Дональдом Трампом и Россией спецпрокурор так и не привел, сообщает РИА «Новости».