Трамп назвал «обманом Америки» предположения о вмешательстве России в выборы

Президент Америки Дональд Трамп сообщил о несостоявшемся раскрытии вмешательства России в американские выборы. Политик назвал дело спецпрокурора Мюллера «охотой на ведьм».

В своем Twitter Трамп написал, что его жизнь была бы совсем другой, если бы не «обман Америки».

«Это все была незаконная охота на ведьм, и за это должна быть заплачена большая цена. Насколько другой была бы моя жизнь, если бы этот обман Америки не произошел!» — заявил американский президент.

По словам Трампа, команда Мюллера, перед тем как передать дела следователям, могла стереть информацию с телефонов, ссылаясь на забытые пароли и повреждение техники. Он сравнил эту ситуацию с удаленными письмами Хиллари Клинтон.

Роберт Мюллер на протяжении нескольких лет искал подтверждение российского вмешательства в американские выборы и, как он считает, нашел. Но доказательства «сговора» между Дональдом Трампом и Россией спецпрокурор так и не привел, сообщает РИА «Новости».