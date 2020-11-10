Трамп назвал Неваду рассадником поддельных голосов

Отмечается, что от этого штата зависят голоса шести выборщиков. Трамп обозначил, что его соратникам удалось найти вещи, которые после обнародования будет абсолютно шокирующими. Глава государства добавил, что Невада оказалась «рассадником поддельных голосов».