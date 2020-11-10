Трамп назвал Неваду рассадником поддельных голосов
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter пообещал предоставить информацию по голосованию в Неваде, которая, по его словам, будет обескураживающей и шокирующей. Об этом сообщил «Царьград».
Отмечается, что от этого штата зависят голоса шести выборщиков. Трамп обозначил, что его соратникам удалось найти вещи, которые после обнародования будет абсолютно шокирующими. Глава государства добавил, что Невада оказалась «рассадником поддельных голосов».