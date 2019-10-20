  • Трамп назвал министра обороны «Марк Эсперанто» и удалил запись

    20 октября 2019, 18:36

    Анатолий Минкин

    Президент США Дональд Трамп, комментируя на своей странице в Twitter ситуацию с выводом войск из Сирии ошибся в написании фамилии министра обороны Марка Эспера. По неизвестной причине он назвал его «Марком Эсперанто». Пользователи Twitter указали американскому лидеру на ошибку.
    Трамп назвал министра обороны «Марк Эсперанто» и удалил запись | Изображение 1
    Источник фото: Twitter.com

    «Марк Эсперанто, министр обороны: «Прекращение огня поддерживается весьма неплохо. Имеют место небольшие перестрелки, которые уже прекратились. Курды заселяются в новые районы». Солдаты США не находятся в зоне боевых действий или районе прекращения огня. Мы защитили Нефть. Возвращаем солдат домой!»» — написал Дональд Трамп.

    Пользователи напомнили президенту США, что эсперанто — это не фамилия министра обороны США, а искусственно созданный в конце XIX века язык для международного общения. Так как редактировать сообщения в Twitter нельзя, и, казалось, что пост останется таким навсегда, Трамп удалил запись.

    В комментариях, между тем уже появились острословы.

    Трамп назвал министра обороны «Марк Эсперанто» и удалил запись | Изображение 2
    Источник фото: Twitter.com

    «Члены кабинета Трампа: Оборона: Марк Эсперанто, образование: Бетси Дотраки, торговля Уилбур Эльфийский, внутренняя политика: Майк Клингон».

    Трампу предложили поменять собственную фамилию также, как он исковеркал Эспера.

    Трамп назвал министра обороны «Марк Эсперанто» и удалил запись | Изображение 3
    Источник фото: Twitter.com

    «Так говорит Дональд Трамперанто».

    Вспомнили и других помощников американского лидера.

    Трамп назвал министра обороны «Марк Эсперанто» и удалил запись | Изображение 4
    Источник фото: Twitter.com

    «По правде говоря, мне бы хотелось узнать мнение Майка Пенеранто, Мика Мулванейранто и Уильяма Барреранто о ситуации с Курдеранто».

    И только малая часть пользователей заявила, что это конечно смешно, если бы не было так страшно, когда президент страны не помнит фамилию главы военного ведомства».

    Трамп назвал министра обороны «Марк Эсперанто» и удалил запись | Изображение 5
    Источник фото: Twitter.com

    «Это довольно забавно (если это не наполнило вас настоящим страхом), он даже не знает имени своего министра обороны».