Трамп назвал министра обороны «Марк Эсперанто» и удалил запись

Источник фото: Twitter.com

«Марк Эсперанто, министр обороны: «Прекращение огня поддерживается весьма неплохо. Имеют место небольшие перестрелки, которые уже прекратились. Курды заселяются в новые районы». Солдаты США не находятся в зоне боевых действий или районе прекращения огня. Мы защитили Нефть. Возвращаем солдат домой!»» — написал Дональд Трамп.

Пользователи напомнили президенту США, что эсперанто — это не фамилия министра обороны США, а искусственно созданный в конце XIX века язык для международного общения. Так как редактировать сообщения в Twitter нельзя, и, казалось, что пост останется таким навсегда, Трамп удалил запись.

В комментариях, между тем уже появились острословы.

Источник фото: Twitter.com

«Члены кабинета Трампа: Оборона: Марк Эсперанто, образование: Бетси Дотраки, торговля Уилбур Эльфийский, внутренняя политика: Майк Клингон».

Трампу предложили поменять собственную фамилию также, как он исковеркал Эспера.

Источник фото: Twitter.com

«Так говорит Дональд Трамперанто».

Вспомнили и других помощников американского лидера.

Источник фото: Twitter.com

«По правде говоря, мне бы хотелось узнать мнение Майка Пенеранто, Мика Мулванейранто и Уильяма Барреранто о ситуации с Курдеранто».

И только малая часть пользователей заявила, что это конечно смешно, если бы не было так страшно, когда президент страны не помнит фамилию главы военного ведомства».

Источник фото: Twitter.com

«Это довольно забавно (если это не наполнило вас настоящим страхом), он даже не знает имени своего министра обороны».