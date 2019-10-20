Трамп назвал министра обороны «Марк Эсперанто» и удалил запись
«Марк Эсперанто, министр обороны: «Прекращение огня поддерживается весьма неплохо. Имеют место небольшие перестрелки, которые уже прекратились. Курды заселяются в новые районы». Солдаты США не находятся в зоне боевых действий или районе прекращения огня. Мы защитили Нефть. Возвращаем солдат домой!»» — написал Дональд Трамп.
Пользователи напомнили президенту США, что эсперанто — это не фамилия министра обороны США, а искусственно созданный в конце XIX века язык для международного общения. Так как редактировать сообщения в Twitter нельзя, и, казалось, что пост останется таким навсегда, Трамп удалил запись.
В комментариях, между тем уже появились острословы.
«Члены кабинета Трампа: Оборона: Марк Эсперанто, образование: Бетси Дотраки, торговля Уилбур Эльфийский, внутренняя политика: Майк Клингон».
Трампу предложили поменять собственную фамилию также, как он исковеркал Эспера.
«Так говорит Дональд Трамперанто».
Вспомнили и других помощников американского лидера.
«По правде говоря, мне бы хотелось узнать мнение Майка Пенеранто, Мика Мулванейранто и Уильяма Барреранто о ситуации с Курдеранто».
И только малая часть пользователей заявила, что это конечно смешно, если бы не было так страшно, когда президент страны не помнит фамилию главы военного ведомства».
«Это довольно забавно (если это не наполнило вас настоящим страхом), он даже не знает имени своего министра обороны».