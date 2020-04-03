Трамп назвал медицинский груз из России «красивым жестом Путина»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с благодарностью относится к помощи России. Он назвал отправку российского самолета с медицинскими средствами «очень красивым жестом».

По его словам, это поможет спасти жизни многих американцев.

«Это был самолет с грузом высококачественных медицинских принадлежностей. Я принял эту помощь», — сказал Трамп на пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости». Он добавил, что готов принять аналогичную помощь в любой момент.

«Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования», — заявил американский лидер.

Российский самолет с медпомощью приземлился в Нью-Йорке в среду 1 апреля. Госдепартамент и МИД России сообщили, что американская сторона оплатила только половину оборудования, вторую часть внес Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).